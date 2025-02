Ilfattoquotidiano.it - Ho letto la proposta di Riforma della medicina generale: rilancio la mia idea

Nelle campagne c’erano i medici condotti. Poi quando le città si sono sempre più ingrandite e la popolazione si è addensata il medico di base è diventato una delle fondamentafamiglia. Ne entrava a far parte in modo stretto.Ricordo che mia madre ne aveva una adorazione. In particolare quando, quasi quotidianamente, veniva nella nostra casa a visitare mio fratello colpito da una importante patologia che lo obbligò ad una lunga cura. Io avevo 14 anni ma ricordo perfettamente mia madre che adorava lo sguardo e le parole di quel dottore di famiglia che, giorno dopo giorno, faceva migliorare il quadro clinico del suo primo figlio.Altri tempi. Poi arrivarono le segretarie e le segreterie telefoniche che cominciarono ad allontanare e a far diventare quasi invalicabile il monte che divideva sempre più chi aveva bisogno di assistenza, ma a volte anche solo di una parola di conforto.