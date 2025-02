Ho deciso di fermarmi Grande Fratello l’annuncio costretto della concorrente | con tanta tristezza

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Io, Javier ed Helena”. Zeudi di Palma fa il punto sul triangolo amoroso che la coinvolge a poche ore dalla nuova puntata del. L’ex Miss Italia con il volto triste ha svelato in anteprima ad Alfonso D’Apice la sua decisione. Con Alfonso c’è un rapporto di amicizia nato ancora prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. A lui si è aperta completamente in un lungo sfogo.Intanto, stasera per Zeudi si annuncia una puntata importante. Lei è infatti una dei sei concorrenti in nomination. Con lei ci sono Iago, Giglio, Ilaria, Emanuele e Jessica. Tutti concorrenti forti, fatta eccezione per Emanuele, che è entrato per ultimo nella casa, proprio insieme a Zeudi, ma che sta cominciando a farsi apprezzare dal pubblico. Zeudi, quindi, prima di una eventuale eliminazione, vuole uscire mettendo le cose in chiaro con Javi ed Helena.