Hermoso | Rubiales voleva convincermi a fare un video dopo il bacio mi disse | A me e te piace la stessa cosa

La calciatrice Jenniha rilasciato le dichiarazioni in Tribunale in merito alla denuncia di molestie per ildell’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis. I fatti risalgono ad agosto 2023, durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili vinti dalla Spagna.: «unil, mi: “A me e a tela”»L’interrogatorio è andato avanti per circa due ore, laha iniziato a raccontare dalla cerimonia di premiazione della squadra:«Quando ho salutato la regina e la figlia, io eci siamo abbracciati e ho detto “che abbiamo combinato!”. Lui si è avvinghiato, mi ha detto che questa Coppa del Mondo era stata vinta grazie a me e mi ha dato un. Non ho avuto tempo per reagire e allontanarmi.