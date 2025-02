Gamerbrain.net - Hello Kitty Adventure: Come ottenere compagni e abilità

Sei pronto a trasformare la tua avventura inIslandin un’esperienza indimenticabile? ISanrio ti offrono vantaggi incredibili durante l’esplorazione, rendendo ogni attività più efficiente e divertente. In questa guida scopriraisbloccare e sfruttare al massimo i tuoi amici!Forse potrebbe interessarti anche la Guida per aumentare la StaminaSbloccare iOgni personaggio può diventare tuo compagno una volta raggiunto il livello di amicizia necessario e sbloccata la sua prima. Per aumentare il livello di amicizia puoi:Completare missioni dedicate Regalare oggetti apprezzati Partecipare a eventi e attività giornaliereProcedura perun compagno:Parla con il personaggio: Se è disponibile, potrà unirsi a te.