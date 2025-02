Game-experience.it - Helldivers 2, Arrowhead Game Studios vuole supportare il gioco per 10 anni

ha confermato la sua intenzione di2 per almeno 10, a patto ovviamente che la community continui a giocare ed a sostenere il progetto.La dichiarazione arriva direttamente dal CEO Shams Jorjani, che ha risposto ai fan preoccupati per il futuro dello sparatutto cooperativo, specialmente dopo la pausa del creative director Johan Pilestedt. Tuttavia, Jorjani ha chiarito che lo sviluppo del titolo non subirà alcun impatto negativo e che ilè frutto di un lavoro di squadra, non di un’unica persona.Secondo Jorjani,2 potrebbe espandersi a tal punto da rendere superfluo un possibile3. Il paragone fatto è con No Man’s Sky, titolo che nel tempo ha subito trasformazioni radicali grazie a numerosi aggiornamenti gratuiti. L’obiettivo diè dunque mantenere ilfresco e in continua espansione, aggiungendo nuovi contenuti pera venire.