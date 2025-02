Nerdpool.it - Harry Potter: Yates voleva cambiare un’importante scena di Piton, ma Alan Rickman sapeva che avrebbe scatenato l’ira dei fan

“Hai gli occhi di tua madre”, dice un morente Severus) a(Daniel Radcliffe) ine i Doni della Morte – Parte 2 del 2011.è stato appena sgozzato dal Signore Oscuro Voldemort (Ralph Fiennes), che ha poi lanciato il suo serpente dalle zanne velenose, Nagini, sul Mangiamorte con un unico comando: “Uccidi”.dice adi raccogliere le sue lacrime e di portarle nel Pensatoio e, guardando Lilynegli occhi per l’ultima volta, muore sapendo che i ricordi lo riscatteranno agli occhi di.La fine diè una fine emozionante per il personaggio, che si svolge in modo generalmente simile a quello del romanzo del 2007 di J.K. Rowling. Ma secondo i diari dell’attore, pubblicati postumi come Madly, Deeply: TheDiaries nel 2022, il regista Davidsuggerì di far lanciare a Voldemort l’Avada Kedavra.