Juventusnews24.com - Hancko Juventus: a vuoto il tentativo di gennaio, cosa dobbiamo aspettarci a giugno. La strategia in difesa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: aildi. Ladel club bianconero per rinforzare laIl mercatoci ha provato in ogni modo ma anon c’è stato verso: il Feyenoord si è sempre opposto alla partenza di Davidrimandano la sua cessione alla prossima estate.Ed è proprio a partire dal prossimoche i bianconeri torneranno all’attacco per cercare di strappare al club olandese il difensore scelto per rinforzare la retroguardia del futuro. Secondo la Gazzetta dello Sportsarebbe già un promesso sposo della Vecchia Signora.Leggi sunews24.com