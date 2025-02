Cityrumors.it - Hai mai visto questa colonnina mentre sei in viaggio? Non puoi immaginare cosa c’è dentro

Vi è mai capitato di incappare in queste colonnine quando avete viaggiato? Quello che viene nascostovi lascerà sena paroleSe girate per il Giappone può capitare che vi possiate imbattere in delle colonnine particolari, che sicuramente non avrete maiin Europa, tanto meno in Italia. Queste sono diffuse in tutto il Paese, si trovano solitamente nei pressi delle stazioni ferroviarie e hanno uno scopo ben preciso che, nel corso delle scorse settimane, sono diventate argomento di discussione per la loro utilità.Hai maisei in? Nonc’è(Screenshot X) – Cityrumors.itQueste particolari colonnine, che hanno attirato l’attenzione di molti curiosi provenienti dall’estero, si chiamano ‘white post’ e servono per raccogliere all’interno tutti i materiali pornografici, come DVD, libri o fumetti, nascondendoli così dalla visione di minori, i quali non devono essere esposti a questo tipo di contenuti.