Liberoquotidiano.it - "Hai capito cosa sto dicendo": Affari Tuoi, Irene umilia la nonna con una frase, bufera dopo la puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Adva in scena la partita mozzafiato di. La pacchista infatti, nel corso delladi domenica 2 febbraio, davanti agli occhi di De Martino ha qualda ridire sullache l'ha accompagnata nella sfida contro il dottore.una partita in cuiriesce ad azzerare tutti i pacchi blu tenendosi i rossi da parte e riuscendo nell'impresa di non sbagliare il cambio, si giunge al finale con un pacco da 10.000 euro da un lato e con uno da 75.000 dall'altro. Il dottore fa un'offerta davvero sostanziosa: ben 42.500 euro, l'esatta metà della posta complessiva rimasta in gioco.vuole andare fino in fondo, ma la, saggiamente, le consiglia di accettare e di portare a casa una cifra pesante come quella offerta dal dottore. Il volto della concorrente si fa cupo e anche il tono si fa accusatorio nei confronti della: "Haiche ti sto?!", si lascia sfuggire con un pizzico di isteria.