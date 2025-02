Ilnapolista.it - Haaland serve davvero a questo City? Il Telegraph: “Non lotta per la squadra e fa show contro gli avversari”

Nonostante il gol nel 5-1 subito dal Manchesterl’Arsenal, la prestazione di Erlingè stata criticata per l’insufficiente apporto alla, specialmente in fase difensiva. E al club di Pep Guardiola ora servono calciatori che si sacrifichino, dato il periodo di crisi che sta affrontando.? Oltre ai gol, dovrebbe contribuire anche quando lasoffreIlscrive:Immagina di diventare il giocatore più veloce a raggiungere i 250 gol nelinsecolo, ma di essere ancora considerato oggetto di un inesorabile tracollo.rischia di trasformarsi in un attaccante di lusso in questa stagione. Ha preso sei palloni nel primo tempo, completato uno di tre passaggi e offerto zero contributi difensivi. A 24 anni,potrebbe entrare nel guinness dei primati per il suo contratto faraonico, ma èil giocatore di cui ilha bisogno per unaalla sopravvivenza? Di certo nonl’Arsenal.