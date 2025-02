Tuttivip.it - “Ha un sacco di soldi”. Uomini e Donne, chi è davvero l’uomo che è arrivato da Tina Cipollari

Un nuovo corteggiatore ha provato a conquistare, storica protagonista di “”, il dating show pomeridiano di Maria De Filippi su Canale 5. Durante la puntata andata in onda venerdì 1 febbraio, un affascinante imprenditore si è presentato in studio con intenzioni chiare: fare breccia nel cuore della celebre opinionista., elegante e sicuro di sé, ha colto l’occasione per raccontare qualcosa di sé e del suo lavoro, rivelando di essere a capo di diverse attività di successo. Tra le sue proprietà figurano locali noti, tra cui una famosa discoteca in Versilia, ristoranti e una catena di pasticcerie. Il suo legame con Grosseto e la costa toscana è forte, pur essendo originario di Milano e frequentando la Versilia principalmente per motivi lavorativi.Nel corso della presentazione, ha menzionato la Capannina di Viareggio, locale che gestisce da un paio d’anni, insieme alla catena Porca Vacca, all’Amore Capoeira di Grosseto, al Regina Marghè di Lucca e alle quattro pasticcerie Lulù.