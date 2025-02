Dayitalianews.com - Ha un malore al centro analisi e muore: la denuncia della famiglia: “Non c’erano medico e defibrillatore”. La tragedia nei giorni scorsi costata la vita ad una 92enne in zona Conca d’Oro, a Roma

Una donna di 92 anni ha perso lain unnelladi. Al momento, non erano presenti né unné un. La procura die i carabinieri stanno ora indagando sulle circostanze del decesso e sulla gestionestruttura.Ile l’assenza di soccorsi immediatiL’anziana si era recata presso ilper un esame di routine quando, improvvisamente, ha accusato unimprovviso. Nel momento critico, all’internostruttura erano presenti solo una segretaria e alcuni assistenti, ma non era disponibile un.Di fronte alla gravitàsituazione, il personale ha immediatamente allertato il 118, ma all’arrivo dei sanitari non c’era ormai più nulla da fare: i tentativi di rianimazione sono stati inutili e la donna è deceduta sul posto.