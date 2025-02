Ha chiamato lei Stefano De Martino una sorpresa dietro l’altra | chi ha voluto al suo fianco

Leggi su Caffeinamagazine.it

Martedì 4 febbraio segna il ritorno su Rai 2 di Stasera tutto è possibile, lo show più divertente e imprevedibile della televisione italiana, guidato dall’irresistibileDe. Grazie al suo carisma e alla sua spontaneità, il conduttore partenopeo ha reso il programma un vero fenomeno televisivo.La seconda puntata promette grande spettacolo, con una formazione di ospiti pronti a cimentarsi in prove esilaranti. Tra i protagonisti della serata ci sarà una presenza esplosiva, affiancata da volti noti della comicità e dello spettacolo: Carmen Di Pietro, Peppe Iodice, Giulia Vecchio, Ciro Priello e Mara Maionchi saranno in prima linea per regalare momenti di puro divertimento. Ad arricchire ulteriormente il cast fisso dello show, ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, veri e propri pilastri della trasmissione.