Gvs e la medicina trasfusionale | investiti 42 milioni in Haemonetics

IL GRUPPO GVS CREDE sempre di più nella. E l’ultima acquisizione lo conferma. Con i 42,4di dollari, più altri eventuali 20,per una parte dell’americana(ovvero il business ‘whole blood’, del sangue intero), la società nata a Zola Predosa, in provincia di Bologna, arriva a oltre 350di investimenti nel settore della filtrazione sanitaria, dal 2022 a oggi. Così, con circa 4.700 dipendenti nel mondo, 29 uffici nel mondo, 19 impianti di produzione, tra cui nel Regno Unito, in Cina, in Brasile, in Romania, in Messico e Stati Uniti, il fatturato nei primi nove mesi del 2024 è salito a 321,7, in crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Numeri che i competitor di settore molto spesso non hanno. Segno del lavoro che sta svolgendo il CEO Massimo Scagliarini insieme a tutte le figure di riferimento del Gruppo nato nel 1979, oggi tra i leader mondiali nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety.