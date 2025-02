Zonawrestling.net - Gunther risponde a Jey Uso: “Non lo farei”

Leggi su Zonawrestling.net

non ha perso tempo are dopo che Uso ha dichiarato le sue ambizioni per il titolo, pubblicando su Instagram un avvertimento freddo e calcolato. Il campione in carica dei pesi massimi ha pubblicato uno screenshot del loro ultimo incontro, che lo mostrava in piedi mentre Uso era immobile al tappeto. Sull’immagine, ha scritto solo due semplici parole: “Non lo”.È un attacco diretto a Uso, che gli ricorda i suoi precedenti fallimenti contro il campione intercontinentale più longevo nella storia della WWE.ha dominato ogni sfidante che gli si è presentato di fronte e, nonostante il recente slancio di Uso, il campione chiaramente non lo vede come una vera minaccia. Questa non è la prima volta che Uso esi incrociano.Il Ring General ha già ottenuto numerose vittorie su di lui, la più recente delle quali al Saturday night main event, appena una settimana prima del Royal Rumble.