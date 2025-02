Guinzate confermate mentre Potter ritorna su Stamford Bridge

Leggi su Justcalcio.com

Il Chelsea cerca di porre fine alla loro recente forma povera contro i vicini del West Ham –l'ex capo blues Grahamtorna a.La squadra di Enzo Maresca potrebbe tornare ai primi quattro con una vittoria e il Chelsea ha perso solo una delle ultime 12 partite della Premier League di lunedì sera.I martelli iniziano al 15 ° posto nel tavolo-ma hanno Jarrod Bowen indietro.ha detto a Sky Sports: "Jarrod è il nostro capitano e uno dei migliori giocatori che ha lavorato molto duramente per tornare indietro. È una spinta per i giocatori. "Ecco come si allineano i lati.Completamente focalizzato pic.twitter.com/fsp70cukhs– West Ham United (@wesham) 3 febbraio 2025Notizie sul team del ChelseaIl portiere del Chelsea Robert Sanchez è stato sotto i riflettori nelle ultime settimane e viene lasciato in panchina con Filip Jorgensen in arrivo.