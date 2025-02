Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Bikeriders, Lunedi 3 Febbraio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301 e su SkyDrama HD alle 21:45 sul canale 308, "The", un viaggio nell’America ribelle della fine degli anni '60 diretto da Jeff Nichols, con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer. Il film racconta l’ascesa e la caduta di un club di motociclisti nel Midwest, immergendo lo spettatore in un mondo fatto di scorribande, fratellanza e violenza, mentre il sogno di libertà si scontra con la dura realtà della criminalità e del potere. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Blue Jasmine", un capolavoro firmato Woody Allen che ha valso a Cate Blanchett l’Oscar e il Golden Globe per la sua straordinaria interpretazione.