Ilnapolista.it - Guardiola ammette la fragilità del City: «Stiamo dando via troppi punti, crolliamo negli ultimi 20 minuti»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Manchesterè crollato 5-1 contro l’Arsenal, con Pepche ha ammesso ladella sua squadra che sta vivendo un momento delicato. E ricordiamo che ildovrà affrontare il Real Madrid ai play off di Champions League.: «Ilè fragile,via»Tornando alla gara di Premier League, è la prima volta che il tecnico spagnolo perde con un margine di 4 gol da quando è il tecnico delha dichiarato nel post-partita:«La sensazione è che non abbiamo fatto nulla20, 25di quello che avevamo fatto bene per i primi 60. Ora dobbiamo riflettere e parlare con i giocatori, sperando che non accada di nuovo. La squadra sì, potrebbe essere fragile, perché queste cose ci accadono spesso. Ma abbiamo il dovere di imparare e ci sono sempre margini per migliorare.