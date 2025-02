Ilfattoquotidiano.it - Guardia costiera salva 130 migranti al largo di Crotone: le immagini dell’operazione in balia delle onde alte sei metri

Lahato 130che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione da pesca partita il 30 gennaio dalla Turchia e intercettata a 110 miglia a sud di. L’operazione ditaggio è stata molto complessa per le condizioni del mare: era forza 5 con vento a 45 nodi esei. L’operazione é stata messa in atto da due motovedette, la Cp 303 distaccata a Roccella Jonica e la Cp 321 delladi. L’intervento é scattato dopo che dall’imbarcazione è stato lanciato un Sos con un telefono satellitare.Il personale dellaha trasbordato non senza difficoltà isu una motovedetta, arrivata nel porto didopo sette ore di navigazione nel mare in tempesta. Il gruppo di, tra cui 27 donne e 30 minori, sei dei quali non accompagnato, è composto soprattutto da afghani e iraniani, oltre a pochi iracheni e pachistani.