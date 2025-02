Quotidiano.net - Gruppo Holdim compra Rail per potenziare la mobilità green

NUOVA VITA AI MOTORI diesel che possono essere riconvertiti ed usati con una miscela di carburante classico e gas naturale. Il, attivo dall’inizio degli anni ‘90 nel settore automotive – con attenzione asostenibile, carburanti alternativi e calibrazione motore - ha annunciato la fusione diSrl, azienda di Vezzano sul Crostolo, Reggio Emilia, che progetta e realizza iniettori e valvole per carburanti e biocarburanti gassosi commercializzati in tutto il mondo, con un’altra azienda del, Ecomotive Solutions. La fusione arriva a un anno di distanza dall’acquisizione del 100% delle quote dell’azienda reggiana. Il, headquarters in provincia di Alessandria a Serralunga di Crea, dal 1991 sviluppa soluzioni per la gestione elettronica del motore, con un graduale ampliamento delle attività verso l’economia circolare.