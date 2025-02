Dayitalianews.com - Gravissima aggressione per rapina a Roma, accoltellato 16enne in gravi condizioni

Dopo la morte di un 19enne a Tortona, ucciso da un gruppo di balordi per aver provato a difendere il monopattino che gli serviva per spostarsi e lavorare, c’è da segnalare un altro probabile tentativo dia danno di unfinito nel sangue a, vicino alla stazione di Trastevere. Il giovane è stato portato all’ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto ad una delicata operazione. Le sue, secondo quanto trapelato finora, sarebberoma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.La presuntaSulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde, secondo i quali ilsarebbe stato vittima di un’per. Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero fornire utili indizi sull’aggressore o sugli aggressori.