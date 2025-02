Panorama.it - Gravina rieletto presidente Figc

Leggi su Panorama.it

Non c'era spazio per alcuna sorpresa e non ce ne sono state. Gabrieleresta alla guida dellaper il terzo mandato con prospettiva di restare in sella fino al 2029 che significherebbe aver tenuto il comando ininterrottamente per oltre un decennio, risalendo la prima elezione al 2018. Non potevano esserci sorprese perché il quadro politico intorno asi era schiarito da tempo, da quando - uno dopo l'altro - il numero uno della Federcalcio era riuscito a mettere all'angolo i suoi nemici. La fotografia nell'esito dell'assemblea elettiva che a Roma ha ratificato la sua rielezione: 98,68% dei voti e il resto (poco) in schede bianche. Quasi un plebiscito dopo mesi di tensioni e veleni. Da un lato l'insuccesso della nazionale all'Europeo di Germania della scorsa estate, colpo di spugna sulla vittoria a Wembley del 2021 incastonata in mezzo a due mancate qualificazioni mondiali (la prima a carico di Tavecchio), dall'altro le vicende giudiziarie che vedonoimpegnato a difendersi dall'ipotesi di reato di auto riciclaggio in un'inchiesta della Procura di Roma: a dicembre l'avviso di chiusura indagini.