Lapresse.it - Gravina rieletto presidente Figc: lo sfogo dopo mesi di polemiche

“La mia vittoria è una esigenza oggettiva legata alla esigenza di continuità”. Gabrieleè statodella Federazione italiana giuoco calcio. Una elezione senza storia in quanto unico candidato ma che è stata accompagnata da numerose: “Io ho solo un modo per affrontare i problemi, lavorare. Dedico poco tempo a inseguire alcune rappresentazioni errate, non ho necessità di ripercorrere quelle tappe perché mi amareggiano. Non è una amarezza personale ma quello che ho voluto evidenziare sono state una serie di macchinazioni, falsità e tranelli che hanno portato a provvedimenti che hanno generato confusione nel calcio e nella politica e questo per me è inaccettabile. Qui si parla di sport e calcio e io ho voluto rimarcare in maniera netta quello che è avvenuto negli ultiminellae in alcune componenti che non sempre hanno voluto mostrare rispetto all’istituzione”, ha spiegatol’assemblea elettiva.