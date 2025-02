Lettera43.it - Gravina rieletto presidente della Figc per la terza volta

Gabrieleè ancora unail. Unico candidato, ha ricevuto il terzo mandato con il 98,68 per cento dei voti durante l’assemblea elettiva ssi in un albergo di Roma. «Grazie a Infantino e Ceferin (presidenti di Fifa e Uefa, ndr.) per la loro presenza in questa giornata», aveva esordito il verticeFederazione primavotazione. «È motivo di orgoglio e grande responsabilità. Chiedo il privilegiovostra fiducia per continuare a fare due cose: unire e cambiare. Sono orgoglioso di aver guidato questa Federazione per sei anni e sento ancora grande entusiasmo. Vivo nel calcio da 40 anni, fatti di sconfitte e vittorie come nella vita. C’è tuttavia una convinzione radicata in me: non ho mai smesso di considerare il calcio l’attività più appagante che conosca».