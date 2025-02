Juventusnews24.com - Gravina rieletto alla FIGC: sarà ancora lui il presidente federale. Vittoria sotto gli occhi di Ceferin e Infantino

di Redazione JuventusNews24: conserverà la carica di. Era l’unico candidato in corsa per il posto: i dettagliSecondo quanto svelato da Sky Sport, Gabrieleè stato confermatodellaper il prossimo quadriennio. L’attuale numero uno della Federazione era l’unico candidato in corsa per il posto e ha di conseguenza vinto senza problemiglidi, ospiti delle elezioni.Eletti anche i consiglieri federali dSerie A: saranno Francesco Calvo della Juventus, Stefano Campoccia dell’Udinese e ildell’Inter Giuseppe Marotta, oltre aldi Lega Ezio Maria Simonelli.Leggi su Juventusnews24.com