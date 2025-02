Unlimitednews.it - Gravina resta alla guida della Figc “Unità ritrovata”

ROMA (ITALPRESS) – Aveva parlato di “” e i fatti gli hanno dato ragione. Gabrieleè stato rieletto presidenteFedercalcio per il terzo mandato con il 98,7% dei voti. Il numero 1 di via Allegri, candidato unico all’assemblea elettiva che si è tenuta all’hotel “Cavalieri-A Waldorf Astoria” di Roma, ha ricevuto 481,084 voti. Solamente 6,416 le schede bianche. “Sono mesi che stiamo lavorando per creare questo clima di. Siamo andati in gol, per usare la nostra metafora”, le sue parole in conferenza stampa. Primarielezione aveva parlato dell’come una forza necessaria per “smascherare le menzogne, i tranelli, le calunnie”. Parole che precedono quelle del numero 1Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli secondo il quale è “finito il tempo delle divisioni e dei personalismi”.