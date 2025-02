Lapresse.it - Gravina: “No contributi per Euro 2032? Calcio non sia cenerentola degli sport”

Leggi su Lapresse.it

“Non amo le polemiche, ma mi dispiace quando leggo e mi si dice che pernon ci possano essere. Apprezzo molto quello che viene fatto per tennis, sci e ciclismo e amo lo. Ma non amo quando ilviene considerato ladi tutto lo”. Così il presidente della Figc, Gabriele, in conferenza stampa dopo la sua rielezione per il prossimo quadriennio.