Ilnapolista.it - Gravina l’unico candidato alla Figc: «Calcio asset strategico. Siamo uno dei motori del Paese»

Leggi su Ilnapolista.it

Il presidente della, Gabrieleunico alle elezioni di oggi della Federazione, ha parlato di vari argomenti prima della sua rielezione. Queste le sue parole raccolte da Tmw.Leggi anche: Abodi: «Rischio processo per? Non è l’unica situazione inopportuna nello sport italiano»Il discorso diprima della sua rielezione«Cari delegati, prima di tutto grazie di essere in tanti davanti alle nostre più alte istituzioni sportive. Il presidente Infantino, al presidente Ceferin grazie della vostra presenza, per questa comunità è un onore e una responsabilità. Un saluto ai vice presidenti Uefa Boniek e Duca, agli amici Shevchenko, Savicevic, Tura e Vassallo. Un ringraziamento anche a Giorgio Marchetti, artefice di queste nuove straordinarie competizioni internazionali.