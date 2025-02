Inter-news.it - Gravina a Report: «Inter in regola! Non c’è nessuna anomalia»

Il presidente della FIGC, Gabriele, èvenuto nel servizio diper parlare della situazione legata all’. DEBITO – Gabriele, presidente della FIGC,venuto in esclusiva a, ha parlato della situazione dell’nel servizio di Rai 3 sul club nerazzurro (leggi qui). Queste le parole del numero uno del calcio italiano: «L’ingresso di Oaktree al posto di Suning al vertice dell’? È un luogo comune, molte volte si confonde il debito del club con il debito che è in capo al soggetto titolare della partecipazione societaria.messa male? Ecco questo è un altro luogo comune. il problema non è il debito, il problema è essere in condizione di poter soddisfare il proprio debito. I grandi club, oltre ai controlli che subiscono in Italia sono sottoposti ai controlli a livellonazionale, della Uefa, ai controlli per ottenere le licenze Uefa e partecipare ai campionatinazionali».