Ilgiorno.it - Gratta e Vinci: due milioni vinti al Crazy bar di Caronno Pertusella

, 3 febbraio 2025 – Gioca 10 euro e ne porta a casa due. Succede a, comune del Saronnese, baciato dalla fortuna con un biglietto del. Il gioco vincente, questa volta, appartiene alla serie Sfinge d’Oro, come si legge in una nota diffusa da Agimeg, agenzia specializzata in notizie legate a lotterie e concorsi. Il fortunato giocatore ha acquistato il tagliando vincente al bardi piazza Pertini. Difficile immaginare la sua reazione al momento della scoperta, dopo averto la patina dorata, soprattutto se fosse a conoscenza dell’enormeta collegata alla combinazione “nascosta” dal suo biglietto. I duedi euro incassati rappresentano uno dei premi più cospicui legati alla lotterie istantanee diffuse sul territorio italiano.