Grasso s’è rotto degli highlights | Non si capisce niente ridateci le vecchie sintesi

Aldosi iscrive al partito dei no-, ormai un conflitto quasi generazionale. Nella sua rubrica sul Corriere dice almeno una volta c’erano le, che “appartengono alla categoria, alla nobile categoria del riassunto, cioè si prende una partita e si cerca di raccontarla nell’arco di pochi minuti, mostrando non soltanto i gol, ma cercando di mostrare il senso di quella partita”. Invece ora “stanno quasi sparendo perché sono sostituite dagli. Sono molto più facili da confezionare perché sono i momenti salienti di una partita, cioè i momenti più importanti. Normalmente i gol, le espulsioni, eccetera. Però giustamente qualcuno ha fatto notare che i dati non raccontano una partita essendo i momenti più importanti, non ci danno il senso di quello che è successo durante tutto l’arco di una partita”.