361magazine.com - Grande Fratello, Shaila contro Javier: ‘Riceve messaggi da fuori, è furbo’

Leggi su 361magazine.com

Gatta dà la sua versione su. Secondo la gieffina sino ad ora sarebbe stato spronato dalla famiglia con una lettera e uno aereo ad avvicinarsi ad HelenaGatta dubita dell’interesse diper Helena. Secondo la gieffina il pallavolista lo avrebbe fatto dopo aver ricevuto ilo aereo dalla famiglia di avvicinarsi alla modella. Non è la sola a pensarlo: in casa altri inquilini pensano che sia una mossa per avere visibilità.I due infatti in casa al reality show hanno ricominciato a flirtare mettendo da parte in sentimento d’amicizia che li ha uniti fino ad ora. Anche questo pomeriggio il pallavolista si è confidato con Alfonso ammettendo di essere cotto di lei.si è confidato con lui e ha detto che non riesce a starle lontano.