Tvzap.it - “Grande Fratello”, Mariavittoria a ruota libera su Alfonso D’Apice: “Perchè è ancora qui” (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv.”. Nelle scorse ore, nella casa più spiata d’Italia, i due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno avuto un confronto.ha svelato secondo leiil coinquilino non èstato eliminato dal gioco e di certo non è per merito suo. (Continua.)Leggi anche: “”, concorrente nei guai: il pubblico chiede la squalificaLeggi anche: “”, è bufera su Tommaso: il pubblico commenta spietato“”,si stuzzicano Di recente, nella casa del ““,ha provocatoMinghetti, che ha risposto immediatamente per le rime. La coinquilina, infatti, l’ha invitato con il sorriso sulla bocca a stare un po’ zitto, visto che nella casa sarebbe ormai diventato un fantasma da quando ha iniziato la frequentazione con Chiara: “Tu stai zitto che in Casa sei un fantasma da quando ti sei fidanzato con Chiara.