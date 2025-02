361magazine.com - Grande Fratello, Javier è cotto di lei. La confidenza ad Alfonso

Leggi su 361magazine.com

si sfoga cone ammette di esseredi lei. Il consiglio del concorrente napoletanoMartinez alfinalmente sembra avere le idee chiare e ammette di non riuscire a starle lontano. Si chiude così il triangolo amoroso tra il pallavolista-Helena e Zeudi? Pare proprio di sì, salvo qualche altro ripensamento. Pochi minuti fasi è confidato conammettendo il suo interesse per Helena. “La verità io l’ho già trovata. La verità è che io non ce la faccio a stare staccato da questa ragazza e questo è un dato di fatto. Io non ce la faccio, quando lei si avvicina mi viene da abbracciarla. Come lei dice che il mio abbraccio a lei fa bene, è viceversa la cosa. Mentre prima cercavo di giustificare la cosa, per dire che è una cosa solo sua, ora io sto capendo che è una cosa da ambedue le parti”.