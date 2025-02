Superguidatv.it - Grande Fratello, il confronto tra Jessica, Iago e Stefania Orlando | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alscatta iltraMorlacchi,Garcia e. Perchè?, scontro traMorlacchi,Garcia eNella casa delGarcia esi sono confrontati suMorlacchi e sulla modalità del suo ritorno in gioco. L’attore de Il Segreto crede chesia interessata principalmente ai litigi e alle dinamiche; parole che lasciano basita la Morlacchi che in puntata commenta: “mi trova impreparata, se lo pensa va bene così. Il litigio c’è quando è sano, non è che posso litigare gratuitamente con le persone. Se non c’è un motivo non sono scontrosa. Per quanto riguarda i libri penso di averne letti due, ma non credo che la cultura venga da lì. Mi reputo una persona intelligente,era cose che ha detto dopo la puntata perchè poi ci siamo chiarite in un modo molto carino da donna a donna.