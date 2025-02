Panorama.it - Grande fratello alla Procura di Roma. Spiati e intercettati pm e finanzieri

Mentre la poltrona deltore ditrabper la discussa iscrizione sul registro degli indagati del premier Giorgia Meloni, dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, e per l’incauta diffusione di una nota riservata dei servizi segreti, La Verità è in grado di svelare una notizia clamorosa, ovvero che laguidata da Francesco Lo Voi, per mesi, ha indagato su sé stessa. Infatti, nello stralcio di un’indagine per droga condotta dal pm Gianfranco Gallo (inizialmente affiancato dal collega Francesco Cascini), sono stati indagati seiin servizio a piazzale Clodio e sottoposti a intercettazione ambientale diversi uffici (quattro, secondo le nostre fonti) in dotazionesezione di polizia giudiziaria delle Fiamme gialle. In queste stanze sarebbero stati captati dalle microspie interrogatori e conversazioni di diversi magistrati, «» indirettamente mentre svolgevano il proprio lavoro nelle stanze degli investigatori.