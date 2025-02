Movieplayer.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini anticipa: stasera Iago contro Shaila e sorpresa per Lorenzo

Sono passati 140 giorni dall'inizio del reality show e3 febbraio andrà in onda la ventottesima puntata con un'eliminazione ed un confronto tra coinquilini. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda il ventottesimo appuntamento con il. Lezioni ufficiali della nuova puntata svelano un confronto infuocato traGatta eGarcia, oltre ad alcune sorprese per i concorrenti ancora in gara. Uno dei sei gieffini in nomination lascerà la Casa Confronti e sorprese per i gieffini in gara Nelle ultime ore, i sostenitori diGatta hanno manifestato il loro disappunto per alcune dichiarazioni diGarcia e Javier Martinez. L'attore spagnolo e il pallavolista argentino hanno criticato l'aspetto estetico e i comportamenti dell'ex velina, definendoli volgari.