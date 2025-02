Davidemaggio.it - Grande Fratello 18: stasera un nuovo eliminato

Leggi su Davidemaggio.it

Anticipazioni ventottesima puntata di lunedì 3 febbraio 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la ventottesima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Al centro della serata una nuova eliminazione. Il verdetto del televoto stabilirà chi dovrà abbandonare il gioco tra Emanuele, Iago, Ilaria, Jessica, Giglio e Zeudi.Spazio anche alla storia di Chiara. Per lei ci sarà una sorpresa: la mamma boliviana, che ha dovuto fare molti sacrifici per crescere due figli da sola, è pronta ad abbracciarla. Lorenzo, invece, riceverà un’importante lettera. Tra i temi caldi della puntata, il triangolo Javier-Zeudi-Helena, che subisce continui scossoni e cambi di direzione, e il faccia a faccia tra Shaila e Iago, sempre più ‘nemici’.