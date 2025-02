Velvetgossip.it - Grande Fratello 18: chi sarà il prossimo eliminato?

Questa sera, lunedì 3 febbraio 2025, i fan del18 sono in attesa di scoprire chiil nuovodella ventottesima puntata, in onda in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:35. Il conduttore Alfonso Signorini, coadiuvato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, guiderà i telespettatori attraverso una serata ricca di emozioni, colpi di scena e momenti di tensione.Il fulcro della puntata: il televotoIl fulcro della puntatal’esito del televoto che deciderà chi dovrà lasciare la casa tra i concorrenti in nomination: Emanuele, Iago, Ilaria, Jessica, Giglio e Zeudi. La suspense è palpabile, poiché i fan di ciascun partecipante si sono mobilitati per sostenere i propri beniamini, rendendo la competizione ancora più accesa.Momenti emozionanti e sorprese in arrivoUn altro tema centrale della puntata è la storia di Chiara, che sta per ricevere una sorpresa emozionante.