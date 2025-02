Superguidatv.it - Grammys Awards 2025: Chi ha vinto? Tutti i vincitori

La 67ª edizione dei Grammy, tenutasi il 2 febbraioal Crypto.com Arena di Los Angeles, ha visto trionfare Beyoncé e Kendrick Lamar come principalidella serata. Beyoncé ha finalmente conquistato il suo primo premio per l’Album dell’Anno con “Cowboy Carter”, segnando una pietra miliare nella sua carriera già costellata di successi. Kendrick Lamar ha dominato la scena musicale portando a casa cinque premi, inclusi Record of the Year e Song of the Year per il brano “Not Like Us”.Chi haai Grammyper categoriaLa serata è stata caratterizzata da esibizioni memorabili, tra cui quelle di Charli XCX, Shakira e un toccante tributo a Quincy Jones. Inoltre, l’evento ha reso omaggio ai primi soccorritori e ha affrontato l’impatto degli incendi che hanno devastato Los Angeles, sottolineando lo spirito di resilienza della città.