Grammy, Beyoncè vince per album dell'anno con 'Cowboy Carter'

Alla 67esima edzione deiAwards a Los Angelesper la prima volta il premio per l'con “” che si aggiudica anche il riconoscimento per migliorcountry, per la prima volta conquistato da un artista afroamericano. "Not like us" di Kendrick Lamar è la canzone, con il rapper di Compton che porta casa 5 grammofoni. 'Hackney Diamonds' dei Rolling Stones viene premiato come migliorrock mentre Shakira porta a casa la statuetta per migliordi pop latino. Lady Gaga, premiata con Bruno Mars per il miglior duo pop con "Die with a smile", dedica la vittoria alle persone transgender,attaccate da Trump . "Stasera voglio dire che le persone trans non sono invisibili e meritano amore", le parolea cantante newyokese.