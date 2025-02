Ilfattoquotidiano.it - Grammy Awards, Liam Payne commuove la platea. Chris Martin dei Coldplay gli dedica “All My Love”

Durante la serata di premiazione dei prestigiosi(considerati gli Oscar della musica) – che ha visto il trionfo di Beyoncé e Kendrick Lamar – non poteva mancare l’omaggio agli artisti scomparsi quest’anno e , in particolare modo, c’era molta attenzione su, morto tragicamente lo scorso ottobre. L’attore e conduttore Trevor Noah ha introdotto la parte dello show intitolato “In Memoriam” con sullo sfondo “All My”, cantata dadei, tra la commozione di tutti i presenti in, è apparso subito nelle immagini dove era raffigurati assieme ai suoi ex compagni dei One Direction (Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik) in giro per il mondo, ai tempi d’oro della band. Poi l’audio con la voce di: “Non mi sarei mai aspettato che accadesse niente di tutto questo.