Grammy Awards Beyoncé vince per il Miglior Album in assoluto e lo dedica ai vigili del fuoco di Los Angeles Lady Gaga e Shakira contro il presidente Trump

Non ci credeva nemmeno lei quando ha sentito il suo nome e il titolo del suo disco dalla viva voce di Taylor Swift.è stata incoronata la regina dei2025 (gli Oscar della musica) perché il suo“Cowboy Carter” si è aggiudicato il riconoscimento per ilcountry ein. Una doppia soddisfazione per l’artista. In precedenza,era stata nominata quattro volte per ilsenza maire. Inoltre i puristi della musica country avevano storto il naso davanti al progetto “Cowboy Carter” eppure la loro resistenza è stata abbattuta.Dunqueha allungato il suo record di vittorie ai, trionfando anche nella categoria “Best Country duo” con “II Most Wanted” con Miley Cyrus. La popstar americana estende il suo record a 35, affermandosi come l’artista più premiata di sempre.