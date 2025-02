Isaechia.it - Grammy Awards 2025, trionfo per Beyoncé, Shakira vince e dedica il premio agli immigrati, Taylor Swift a mani vuote. Tutti i vincitori

Si è svolta ieri sera, dalla Crypto Arena di Los Angeles, la 67esima edizione deiAward, che si è aperta con un omaggio alla città di Los Angeles, devastata nelle ultime settimane dincendi che hanno ridotto in cenere diverse aree della città e ucciso ben 28 persone.Tanta musica, ma anche tanti momenti toccanti hanno caratterizzato la serata di ieri, che è voluta essere un inno alla resistenza e alla forza dei cittadini di Los Angeles, al grido di “I love you, LA”. Un altro momento di commozione è stato sicuramente in occasione del tributo a Liam Payne, cantante degli One Direction tragicamente scomparso negli scorsi mesi, in seguito alla caduta dal balcone di un albergo. wasn’t ready for this liam payne tribute #s pic.twitter.com/y9sdQV1m8v— 2000s (@PopCulture2000s) February 3,Per quarto riguarda i premi assegnati,ha portato a casa ilper il miglior Latin Album e ha subito voluto ringraziare i fan sui social per questo riconoscimento,ndolo