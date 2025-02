.com - Grammy Awards 2025, trionfo di Kendrick Lamar, premiati i Beatles e i Rolling Stones

ha conquistato ben cinque premi ai, statuetta anche per ie iAi 67°, che si sono tenuti ieri sera a Los Angeles, ha trionfato, aggiudicandosi 5 premi come “Registrazione dell’anno”, “Canzone dell’anno”, “Miglior canzone rap”, “Miglior performance rap” e “Miglior video musicale” per il singolo Not Like Us. Sempre sul fronte rap, la rivelazione Doechii si è aggiudicata il premio “Miglior album rap” con il suo Alligator Bites Never Heal. Sul versante pop, Lady Gaga e Bruno Mars hanno vinto il premio come “Miglior duetto” per Die With a Smile.Sul fronte rock/alternative, ihanno vinto il loro ottavoAward per la “miglior performance rock” con il singolo Now And Then, la loro ultima canzone, mentre ihanno vinto quello per il “miglior album rock” con Hackney Diamonds.