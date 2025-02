Lettera43.it - Grammy Awards 2025, trionfa Beyoncé: tutti i premi

ce l’ha fatta. Durante la 67esima edizione dei, la popstar texana ha infatti vinto per la prima volta l’unico riconoscimento che le mancava nella sua straordinaria carriera, ossia quello per il miglior album dell’anno. Grazie a Cowboy Carter, Queen B è diventata la prima afroamericana dal 1999 a primeggiare nella categoria e la prima in assoluto are nel country. «È un grande onore», ha detto l’artista sul palco dopo essere stata presentata dai vigili del fuoco di Los Angeles. «Lo dedico a Ms Martell (pioniera del genere, ndr.). Spero che continueremo ad andare avanti e ad aprire porte. Dio vi benedica». Per lei anche idel miglior disco country e del miglior duetto grazie a II Most Wanted con Miley Cyrus. La 67esima edizione passerà inoltre alla storia per aver lasciato a bocca asciutta Taylor Swift al pari di Billie Eilish.