Grammy Awards 2025 | trionfa Beyoncé Taylor Swift resta a bocca asciutta

Si è svolta nella notte tra il 2 e il 3 febbraiola 67ª edizione dei, il prestigioso evento musicale che celebra i migliori artisti dell’anno. La serata ha riservato grandi sorprese, tra cui il trionfo die la delusione di, che non ha portato a casa nessun premio. Vediamo nel dettaglio i momenti salienti e tutti i vincitori di questa edizione.Indice: Il trionfo diLa delusione diUn omaggio speciale a Los AngelesTutti i vincitori dei: Album of the year Song of the year Record of the year Best pop duo/group performance Best Latin pop album: Best new artist Best country album Best pop vocal album: Best rap album Best pop solo performance Best dance/electronic music album: Best rock performance Best rap performance: Best rap song Best alternative music album Best country solo performance Best dance pop recording Best dance/electronic recording Best R&B song Best progressive R&B album: Best R&B album Best rock song: Best rock album Best alternative music performancesito ufficiale: Il trionfo diha dominato la serata vincendo il premio più ambito, quello per l’Album dell’Anno con Cowboy Carter, oltre a ottenere altri due riconoscimenti su un totale di undici nomination.