Metropolitanmagazine.it - Grammy Awards 2025: Kendrick Lamar vince il premio più ambito e la battaglia contro Drake

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Game, set, match. Ihanno piantato un chiodo (placcato in oro e forse definitiva) sulla bara della lunga faida tra i rapper. Dopo una serie infinita di dissing musicali e con unalegale ancora in corso,sembra aver definitivamente chiuso la partita. Questa notte, infatti, ha portato a casa ilcome Song of The Year per la canzone Not Like Us, in parte dedicata proprio al suo acerrimo nemico.Come se non bastasse, si è presentato alla cerimonia con un completo denim su denim, chiamato anche smoking canadese, che è anche la nazionalità di. Impossibile saperlo con certezza, ma a molti questa scelta stilistica è sembrata l’ennesima frecciata nei confronti dell’eterno rivale. Anche la sua recente decisione di collaborare con SZA, ex fidanzata dell’avversario, sia per il prossimo Halftime Show del Super Bowl, che nel suo ultimo album, non fa che gettare ulteriore benzina sul fuoco.