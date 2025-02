Metropolitanmagazine.it - Grammy Awards 2025: Kanye West e Bianca Censori si presentano senza invito (e il look di lei dà scandalo)

Questa notte, presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, si sono svolti i, giunti oramai alla loro sessantasettesima edizione. La serata ha visto trionfare Kendrick Lamar, con cinque premi vinti, insieme a diversi artisti, tra i quali Beyoncé -che finalmente ha conquistato il riconoscimento come Album of the Year– Chapell Roan, Sabrina Carpenter e molti altri. A rubare la scena sul red carpet, tuttavia, sono state due persone che non avrebbero neanche dovuto essere lì,.Il rapper e la modella australiana, classe 1995, si sono presentati alla cerimonia, puntando direttamente al tappeto rosso. Ye ha optato per uno dei suoi soliti completi total black; la consorte, invece, è arrivata sfoggiando una lunga pelliccia nera, che la copriva totalmente.