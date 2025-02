Metropolitanmagazine.it - Grammy Awards 2025: chi vince il red carpet? Primo posto Taylor Swift burning red, secondo posto Lady Gaga goth

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ieri sera, la Crypto.com Arena di Los Angeles ha ospitato la 67a edizione dei, il prestigioso riconoscimento musicale conferito dalla National Academy of Recording Arts and Sciences. Un evento che, oltre a celebrare la musica, assume quest’anno un significato speciale, essendo la prima grande cerimonia dopo i devastanti incendi che hanno colpito la città. Ma oltre ai premi, alla musica, e a tutto quello che significa quest’anno (dopo gli incendi di LA) la cerimonia, rimane pur sempre la nostra addiction verso gli outfit. Ma quali sono gli outfit che ci sono piaciuti di più, e quali di meno, per questi?Quali sono gli outfit più belli sul reddei?Gli occhi di questi(oltre i nostri redpreferiti, of course) erano puntati sulle principali categorie: “Registrazione dell’anno”, “Album dell’anno” e “Canzone dell’anno”.